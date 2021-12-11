ارتفاع اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم الى اكثر من269 مليون اصابة

2021/12/11 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ افادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بارتفاع اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم الى اكثر من269.1 مليون إصابة، واجمالي الوفيات الى نحو 5.3 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في العالم 269.113.765، واجمالي الوفيات 5.294.933 .وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 796.749 حالة وفاة، وبلغ اجمالي الاصابات فيها 49.833.432.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، واجمالي الاصابات 22.177.059.في المرتبة الثالثة تأتي الهند باجمالي وفيات 474.479 واجمالي اصابات 34.674.643.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.188 واجمالي اصابات 3.911.714.وفي المرتبة الخامسة روسيا باجمالي وفيات 281.571 واجمالي اصابات 9.782.723.وفي المرتبة السادسة البيرو باجمالي وفيات201.527 واجمالي اصابات 2.249.671 .وفي المرتبة السابعة بريطانيا باجمالي وفيات 146.712 واجمالي اصابات 10.780.388.وفي المرتبة الثامنة اندونيسيا باجمالي وفيات 143.923 واجمالي اصابات 4.258.752.وفي المرتبة التاسعة ايطاليا باجمالي وفيات 134.669 واجمالي اصابات 5.185.270.تلتها في المرتبة العاشرة ايران باجمالي وفيات 130.603 واجمالي اصابات 6.150.843./انتهى9

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