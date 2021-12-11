الدفاع المدني: غرامة 10 ملايين لمخالفي شروط السلامة

2021/12/11 | 09:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديريَّة الدفاع المدني، اليوم السبت، استعدادها للعمل على فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار للمخالفين لشروط السلامة مع إغلاق مشاريعهم المخالفة.وقال مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “المديرية سعت إلى تعديل بعض التعليمات والإسراع في تطبيقها حرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم”.وأوضح أنَّ “التعليمات السابقة كانت غير رادعة مما تسبب بوجود آلاف المشاريع والمحال والمعامل المخالفة لشروط السلامة، وبالتالي كانت هناك زيادة سنوية بمعدل حوادث الحرائق”.وبين بوهان أنَّ “التعديل تضمن غلق المشروع أو المعمل أو المحل بشكل نهائي وعدم ممارسة أي نشاط صناعي أو زراعي أو اقتصادي وعدم […]

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