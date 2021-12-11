طائرة ترصد لحظة اشتعال عشرات المنازل دفعة واحدة في تشيلي

2021/12/11 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مشاهد جوية لحظات اشتعال عشرات المنازل في جنوب تشيلي، حيث وقعت الكارثة بعد امتداد حرائق الغابات في بلدة كاسترو الى منازل السكان وأظهرت اللقطات التي وثقتها طائرة الحرائق وهي تلتهم البلدة بشكل مرعب.

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