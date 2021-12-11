كندي مولود في السعودية..

2021/12/11 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أن رجلا كنديا أدى دورا رئيسيا في إطار دعاية تنظيم داعش، واستخدم صوته في مقاطع فيديو تعود للتنظيم، أقر بذنبه أمام محكمة أميركية.

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