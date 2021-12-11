ارتفاع خام البصرة الخفيف لنحو 75 دولارًا للبرميل

2021/12/11 | 09:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف بعد اغلاقه امس الجمعة، ليسجل أرباحا أسبوعية تجاوزت 3 دولارات مع ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الماضي.

ويأتي تعافي الأسعار، بعد انخفاض المخاوف بشأن تأثير متحور Omicron لفيروس كورونا، على الطلب العالمي للنفط.

وارتفع خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 43 سنتاً ليصل إلى 74.90 دولاراً، ليحقق أرباحاً أسبوعية بلغت 3.21 دولارات أو ما يعادل نسبتها 4.48%.

وارتفع خام برنت، في آخر جلسة له قبل إغلاقه بمقدار 73 سنتاً ليصل إلى 75.15 دولاراً، ويحقق ربحا أسبوعيا بلغ 5.27 دولارات او ما يعادل نسبته 7.54% في أسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 73 سنتا ليصل إلى 71.67 دولاراً للبرميل وحقق ربحا أسبوعياً أيضاً بلغ 4.79 دولارات أو ما يعادل نسبته 7.16%.

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