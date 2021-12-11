وزير النفط العراقي: نهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل 450 ألف برميل في اليوم

2021/12/11 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، السبت، السعي لزيادة الانتاج الى 450 الف برميل باليوم بعد وضع حجر الاساس لمشروع استثمار الغاز الحامضي، وافتتاح مبنى هيئة انتاج وتطوير حقل مجنون، ومبنى السيطرة الالكترونية.

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وقال الوزير في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الأول 2021)، إن "مشروع حقل مجنون الذي يتم تطويره بإدارة عراقية يحقق نجاحات عظيمة، ويعد من المشاريع التي تدعم صناعة مستقبل الطاقة والاقتصاد الوطني".

وجاء ذلك خلال حضوره "الاحتفال الذي إقيم في حقل لمجنون بمحافظة البصرة، ووضع حجر الاساس لمشروع استثمار الغاز الحامضي في حقل مجنون بطاقة 155 مقمق، وافتتاح بنايتي هيئة انتاج وتطوير حقل مجنون النفطي، والسيطرة الالكترونية في الحقل والمجهزة بإحدث اجهزة ومعدات وبرامجيات متابعة ومراقبة الانتاج".

وأشار الوزير إلى أن "عمليات التطوير ومستوى الإنجاز المتحققة خلال ثلاث سنوات وستة أشهر من العمل هو أنجاز كبير وبجهد وطني، يعد من العلامات الفارقة في صناعة النفط العراقية، كما نجح الجهد الوطني في تنفيذ التزامه أمام الحكومة العراقية للوصول إلى الطاقات الانتاجية، وتقليل الكلف بنسبة 30٪"، مؤكداً أن "العراق يستهدف الوصول إلى انتاج الذروة، وبسبب فرض قيود الانتاج تم تغيير الاستراتيجية الى انتاج النفط الخفيف لتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة".

وأضاف أن "حقل مجنون يسهم بتوفير كميات جيدة من وقود الغاز لاستخدامات تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذا النوع من الوقود النظيف، فضلاً عن انتاج الغاز السائل والمكثفات، حيث نسعى الى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة للعمليات النفطية في الحقل".

وثمن وزير النفط "جهود العاملين في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها من دوائر وشركات الوزارة لتحقيق هذا الإنجاز العظيم، رغم التحديات الاقتصادية والفنية والمالية وغيرها".

وقال مدير هيئة حقل مجنون ضياء اللعيبي، بحسب البيان، إن "عمليات تطويرالحقل تأتي وفقاً لخطط وبرنامج الوزارة وشركة نفط البصرة"، مشيراً إلى "نجاح الهيئة في حفر (40) بئراً، والمباشرة بحفر بئر جديد يسهم بتعزيز انتاج الحقل".

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