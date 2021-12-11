مستشار الكاظمي يكشف عن فائدة تسديد تعويضات الكويت - عاجل

2021/12/11 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن فائدة تسديد تعويضات الكويت.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، ان "انهاء ملف تعويضات الكويت سيضيف للموازنة اكثر من ملياري دولار سنويا، كما سيضيف انتهاء تعويضات حرب الكويت ، البالغة نسبتها 3٪ عن كل برميل نفط يجري تصديره، الى الموازنة العامة للعراق مبلغا شهريا يبلغ قرابة 200 مليون دولار، وفق اسعار النفط الحالية ".

وأضاف ان "هذا يعني حوالي 2.4 مليار دولار ستضاف الى الموازنة العامة سنوياً، وهو مبلغ سيؤدي لا محالة الى توفير جانب من استدامة البلاد المالية، كما ان هذا المبلغ يمكن تخصيصه لمشاريع استثمارية مدرة للدخل، ما يعزز جانبا من وضع العراق الاقتصادي بالاعتماد على موارده الذاتية".

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