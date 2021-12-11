شجار عائلي مسلح ينتهي بمقتل رجل خمسيني في ذي قار

2021/12/11 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل رجل خلال شجار عائلي بقضاء الغراف في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رجلاً في الخمسين من عمره قضى نحبه خلال شجار عائلي مسلح من أبن خاله ما أدى إلى اصابته برصاصة خلال ذلك".

وأضاف ان "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن القوات الأمنية مازالت تبحث عنه حتى الان".

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