طائرات F_16 العراقية تنفذ 7 ضربات جوية لاوكار للارهابيين شرقي صلاح الدين

2021/12/11 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت طائرات F_16 العراقية 7 ضربات جوية استهدفت اوكارا للارهابيين شرقي صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه :" لغرض تقديم الاسناد الجوي التعرضي، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية سبع ضربات جوية، فجر اليوم السبت ، استهدفت خلالها خمسة اوكار للارهابيين، سبقها قيام قوة من جهاز مكافحة الارهاب بتنفيذ واجب في منطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين"./انتهى9

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