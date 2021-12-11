واشنطن تقرر بيع 18 مليون برميل من احتياطيها النفطي

2021/12/11 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، السبت، أنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيها الستراتيجي، كجزء من خطة سابقة لمحاولة خفض أسعار البنزين.وأعلنت إدارة بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن حوالي 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى ، بما فيها الصين والهند وكوريا الجنوبية ، لمكافحة ارتفاع تكلفة الوقود./ انتهى8

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