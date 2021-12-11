انفوغراف: خارطة انتشار الالغام في العراق بالارقام

2021/12/11 | 10:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تطهر العراق من 52% من المساحات الملوثة بالالغام والمخلفات الحربية فيما تبقى 48% من المساحة الاجمالية الملوثة والتي تجري الاعمال على تطهيرها، والتي تبلغ 2529 كيلومترا مربعا.

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