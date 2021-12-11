بعد انتكاسة الوعود المليارية.. كوفاكس تكافح لتوفير 800 مليون جرعة لقاح

2021/12/11 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينفد الوقت أمام مبادرة كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات التي تعهدت سابقا بتقديم أكثر من ملياري جرعة، في جميع أنحاء العالم، بحلول نهاية العام.لكنها تسعى جاهدة حاليا لتوفير أقل من نصف هذا الرقم.

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