2021/12/11 | 10:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذ 7 ضربات جوية استهدفت 5 أوكار للإرهابيين شرقي صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/11 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ 7 ضربات جوية استهدفت 5 أوكار للإرهابيين شرقي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ 7 ضربات جوية استهدفت 5 أوكار للإرهابيين شرقي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).