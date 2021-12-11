2021/12/11 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت القوة الجوية، اليوم السبت، سبع ضربات بواسطة طائرات F_16.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوة الجوية نفذت سبع ضربات استهدفت خلالها خمسة أوكار للإرهابيين، سبقتها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب في منطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضافت الخلية، إن "الواجب ما زال مستمرا، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـ f16 تغير على مواقع داعش في صلاح الدين - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـ f16 تغير على مواقع داعش في صلاح الدين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).