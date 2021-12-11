فيديو لقاء ولي العهد السعودي وأمير الكويت يثير تفاعلا على تويتر.. فما الحديث الذي دار بينهما؟

2021/12/11 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فيديو لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

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