2021/12/11 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفع سعر خام البصرة الخفيف بعد اغلاقه امس الجمعة، ليسجل أرباحا أسبوعية تجاوزت 3 دولارات مع ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الماضي.ويأتي تعافي الأسعار، بعد انخفاض المخاوف بشأن تأثير متحور Omicron لفيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة الخفيف يرتفع لنحو 75 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة الخفيف يرتفع لنحو 75 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة الخفيف يرتفع لنحو 75 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).