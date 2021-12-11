قتلى وجرحى في انفجار مستودع بمخيم فلسطيني في لبنان

2021/12/11 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني الرسمية، اليوم السبت، بوقوع انفجار ضخم في مخيم للنازحين بمدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحركة حماس بمخيم برج الشمالي وإن قاضياً أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق.".

الى ذلك، أشارت تقارير إلى "سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى"، فيما قال مصدر فلسطيني من داخل المخيم، إن "12 شخصاً على الأقل أصيبوا"، بينما قال مصدر أمني وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء إنه "لم يتم إحصاء القتلى لكن من المحتمل أن يكون البعض لاقوا حتفهم في المبنى المنهار الذي وقع فيه الانفجار".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة وحول المخيم.

وقال سكان في المخيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن "انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في المخيم اندلعت إثره نيران ضخمة.



وسمع سكان في صور دوي الانفجار".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن "حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيراً إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن".

وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث بثتها وسائل إعلام محلية بريق ومضات حمراء لمعت فوق المدينة الجنوبية، وقع في أعقابها انفجار كبير.

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