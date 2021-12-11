2021/12/11 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد منتسب بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد منتسب بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).