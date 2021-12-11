مكافحة الارهاب لـ / نينا/ : المناطق الفاصلة بين حدود الاقليم والمركز ستشهد عمليات امنية نوعية خلال الفترة المقبلة

2021/12/11 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب :" ان المناطق الفاصلة بين حدود اقليم كردستان والمركز ستشهد عمليات امنية واسعة ونوعية خلال الفترة المقبلة ".وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان الجهاز مستمر بعملياته الاستباقية وفق رؤيته الاستخبارية وتحليله للعمليات التي ينشط بها تنظيم داعش الارهابي ، ولديه تنسيق استخباري مع الوكالات الاستخبارية والبيشمركة والمفاصل الامنية في اقليم كردستان " ./انتهى9

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