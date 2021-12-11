الأمن الوطني يُطيح بستة ارهابيين في نينوى

2021/12/11 | 11:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفقَ أحكام المادة 4/ إرهاب من قبل جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان، أنه “نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري وبعد ورودِ معلومات دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفقَ أحكام المادة 4/ إرهاب”.وأضافت، أنه “تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً وإحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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