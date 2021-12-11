2021/12/11 | 11:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/11 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في كابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).