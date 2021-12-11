اليوم.. الدوري الممتاز يستأنف مبارياته بـ5 مواجهات

2021/12/11 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تستأنف مساء اليوم السبت مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم ، بعد توقف قصير بسبب مشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب، التي غادرها من دور المجموعات.وتنطلق منافسات الجولة 12 بإقامة 5 مباريات […]

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الدوري الممتاز يستأنف مبارياته بـ5 مواجهات المركز الخبري الوطني.

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