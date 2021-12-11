إنتاج العراق النفطي يرتفع لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

2021/12/11 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت شركة تسويق النفط ( سومو)، إن إنتاج النفط الخام العراقي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا عند 4.208 ملايين برميل يوميًا خلال شهر […]

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