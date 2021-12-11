2021/12/11 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بسقوط عنصر من الحشد الشعبي ضحية بتفجير شمالي محافظة بابل.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “عبوة ناسفة انفجرت على عنصر من الحشد الشعبي في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار عبوة ناسفة شمالي بابل المركز الخبري الوطني.

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