ألغام الحرب الإيرانية تقتل 80 عراقياً في واسط

2021/12/11 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بلغ عدد الإصابات المسجلة في عموم محافظة واسط جراء الألغام أكثر من 5 آلاف إصابة، فيما سجلت المحافظة أكثر من 80 حالة وفاة.وقال مدير بيئة المحافظة صباح عباس، في تصريح صحافي، […]

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