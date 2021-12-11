2021/12/11 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكون حصراً للذين لديهم إجازات السوق المحلية النافذة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور توضح للنبأ تفاصيل إصدار إجازات السوق الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور توضح للنبأ تفاصيل إصدار إجازات السوق الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).