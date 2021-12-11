التخطيط: لن تكون هناك مشاريع جديدة في موازنة العام المقبل

2021/12/11 | 11:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عدم ادراج مشاريع جديدة في موازنة 2022، مبينة ان الاولية ستكون للمشاريع ذات الانجاز المختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “المشاريع المهمة التي سيتم إدراجها في موازنة العام المقبل ستكون الأولوية فيها للمشاريع المستمرة والقيد التنفيذ”، لافتاً الى أن “التركيز سيكون على المشاريع التي فيها نسب إنجاز مختلفة”.

وأوضح أن “إدراج المشاريع الجديدة لن تكون واسعة طالما لم تنفذ القديمة”، مبيناً أن “إدراج المشاريع الجديدة سيكون فقط للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء”.

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن وجود أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “هناك أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ”، مبيناً أن “أولوية الوزارة هي كيفية إمضاء هذه المشاريع وضمان عدم توقفها أمام أي ظرف مالي أو أي ظرف آخر”.

وأضاف أن “هناك تركيزاً على المشاريع ذات الصبغة الخدمية وذات النسب العالية في التنفيذ والمشاريع التي توفر فرص عمل ومنها مشاريع الصحة والسكن والتعليم والطرق والري والماء والمجاري”، مشيراً الى أن “هذه المشاريع أساسية لأنها تمثل خدمة للمواطن مع توفير فرص عمل”.

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