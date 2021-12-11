2021/12/11 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان ـ واع افتتح وزير النفط المهندس احسان عبدالجبار اسماعيل في ميسان عدداً من المشاريع التطويرية في حقل البزركان النفطي ،ومنها مشروع ترقية عزل الغاز البزركان 3 الجنوبي لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول ميسان لرفد اقتصاد البلد ورفد الموازنة العامة وزيادة الإنتاج الى 100 برميل يومياً من هذه الحقول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يفتتح مشاريع تطويرية في البزركان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يفتتح مشاريع تطويرية في البزركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).