سويسرا.. تلقيح الأطفال ضد كورونا من 5 سنوات فما فوق

2021/12/11 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافقت وكالة الأدوية السويسرية على تحصين الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة فما فوق ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/بايونتيك (كومينارتي).وقالت الوكالة إ،ن “نتائج التجارب السريرية تظهر أن التطعيم آمن وفعال في آن معا” للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، والذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.ويُعطى كومينارتي في جرعتين …

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تلقيح الأطفال ضد كورونا من 5 سنوات فما فوق أولاً على النور نيوز.

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