الأمن الوطني يُطيح بـ 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء في نينوى

2021/12/11 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطاحت مفارز جهاز الأمن الوطني، بـ 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفقَ أحكام المادة 4/ إرهاب في محافظة نينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري وبعد ورودِ معلومات دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من …

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