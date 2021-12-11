العراق.. 221 الف شخص من الاعمار الصغيرة تلقى لقاح كورونا

2021/12/11 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا للفئات من أعمار 12-18 سنة.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح، في تصريحات تابعتها “يس عراق”، ان “عدد الملقحين ضد فيروس كورونا من الفئات الصغيرة من أعمار 12-18 سنة بلغ لغاية الآن أكثر من 221 ألف شخص، كما […]

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