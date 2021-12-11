2021/12/11 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم السبت، أنها وضعت خطة أمنية جديدة لحماية الشركات والمشاريع الاستثمارية والعاملين فيها من مختلف الجنسيات.وذكر قائد شرطة المثنى العميد محمد سبتي في تصريح صحافي، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية لحماية الشركات الاستثمارية والعاملين فيها بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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