2021/12/11 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر عسكري مسؤول يوم السبت أن الطائرات الحربية التركية قصفت معاقل حزب العمال الكردستاني شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان.وذكر المصدر في تصريح صحافي، بأن “الطائرات التركية شنت صباح اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات تركية تستهدف “كارة” في إقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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