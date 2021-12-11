أسعار الدولار في الاسواق العراقية هذا اليوم

2021/12/11 | 11:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار صرف الدولار، السبت، استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت أسعار بيع ورقة المائة الدولار ، 148.250 دينارا ، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 147.750 دينارا لكل 100 دولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينارا لكل دولار.

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