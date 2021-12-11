طائرات تركية تقصف سلسلة جبل كارة شمال دهوك

2021/12/11 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر عسكري، اليوم السبت، بشن الطائرات التركية غارة على سلسلة جبل كارة شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية شنت غارة جوية على سلسلة جبل "كارة" المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك".

وأضاف، أن "الغارة استهدفت معاقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في المنطقة"، لافتا إلى "عدم معرفة الخسائر الناجمة عن القصف حتى الآن".

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