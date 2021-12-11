استشهاد منتسب في الحشد بإنفجار ناسفة شمالي بابل

2021/12/11 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد منتسب في الحشد الشعبي شمالي بابل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسباً في الحشد الشعبي استشهد اثر انفجار عبوة ناسفة عليه في منطقة جرف النصر شمالي بابل".

وأضاف، ان "القوات الأمنية طوقت منطقة الحادث الإرهابي وباشرت بتمشيطها".

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