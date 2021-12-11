لليوم الرابع على التوالي.. استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2021/12/11 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حافظ سعر صرف الدولار، اليوم السبت، على استقراره في الاسواق المحلية لليوم الرابع على التوالي.وسجل سعر بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.فيما سجل سعر شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار./انتهى8

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