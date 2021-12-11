علي الوردي والفنانة فيفي عبدة في مئوية الدولة العراقية 1921 - 2021 - فاروق سلوم

2021/12/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم * يتقدم منظمو الحفلات الغنائية عدة خطوات في بغداد لأدخال البهجة والسرور الى وجدان العراقيين في إستثمار جديد في وجه من وجوه حياتنا ، و يتمثل في دعوة العديد من المطربين والمطربات مثل اليسا وشمس واخرون واخريات ليشعلوا المسارح غناءا ورقصا وطربا حتى يطلع الضو كما تغني اللوليتا المشغولة عنا بحفلاتها العربية الأخرى نانسي عجرم!!وعشية الأحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية ، وافتتاح مواس ......





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