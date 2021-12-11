2021/12/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 5/12/2021- 10/12/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانأجلت سلطات الاحتلال الاسبوع الماضي المصادقة على أحد أخطر مخططاتها الاستيطانية وهو مخطط البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا الدولي ، شمالي مدينة القدس المحتلة ، في أعقاب ضغوط أميركية ودولية مورست على اسرائيل ودفعت حكومتها اليمينية المتطرفة الى الاعلان عن تأجيل مصادقة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستيطان يتواصل في القدس ، تأجيل البناء على ارض المطار ومستوطنة جديدة على اراضي بيت صفافا - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستيطان يتواصل في القدس ، تأجيل البناء على ارض المطار ومستوطنة جديدة على اراضي بيت صفافا - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).