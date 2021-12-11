2021/12/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد خطأ شائعلبنان الكبيرخطأ شائع ؟استوقفني في برنامج، خطأ شائع، على أحدى الشاشات، منهج في قراءة التاريخ معظم خلاصاته أخطاء شائعة، مع أنه يستند إلى معطيات صحيحة.



وهو منهج يموه الحقيقة بل يشوهها ويعرقل بالتالي سبل الوصول إلى حلول لأزمة الوطن المستدامة.



بعد أن كتبت عن خطأ شائع عنوانه حروب الآخرين، اكتشفت أن الكتابات التاريخية اليسارية واليمينية التي تحكي قصة الوطن مبنية على أخطاء شائعة، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان الكبيرخطأ شائع ؟ - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان الكبيرخطأ شائع ؟ - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).