الفيلسوف جورج كلوني

2021/12/11 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم من الأيام عيّر القوم الفيلسوف طاليس الملطي بفقره لأن الفلسفة لا تدر أي ربح، وهو أيضاً عالم فلك ورياضي وأحد الحكماء السبعة في اليونان.فقرر أن يستعمل علمه وتنبأ على أساس المعطيات الفلكية بموسم زيتون وفير وتعاقد بأجور رخيصة مع جميع أصحاب المعاصر.

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