شاهد كيف رد نتنياهو على هجوم ترامب عليه بسبب تهنئته بفوز بايدن

2021/12/11 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تعليقات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ضجة كبيرة في إسرائيل، الأمر الذي دفع زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو للرد على تلك التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفي باراك رافيد والتي قال فيها إنه شعر بالخيانة من قبل نتنياهو بعد أن اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2020، مضيفًا أن ذلك "كان مبكرًا جدًا."

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