احتفالات رسمية يشهدها العراق بمناسبة مئوية الدولة العراقية

2021/12/11 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل العراق اليوم السبت، رسمياً بمئوية الدولة العراقية، اذ سيشهد فعاليات مختلفة تجسد الأحداث التي مرت بها البلاد منذ تأسيس الدولة عام 1921.

وبحسب بيان حكومي، فقد تم إكمال جميع الاستعدادات للاحتفال بالمئوية الذي سيتضمن عدة فعاليات، منها عرض فيلم عن الذكرى، وعروض فنية وثقافية مختلفة.



واعتبر البيان أن الاحتفال هو للتأكيد أن العراق بدأ قبل 100 عام عهد جديد بعد نضاله ضد الاحتلال البريطاني.

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