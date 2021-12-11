2021/12/11 | 12:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B8fZUTR7IKQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرفة تبييض النحاس تصارع الاندثار في السليمانية نسمات_زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرفة تبييض النحاس تصارع الاندثار في السليمانية نسمات_زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).