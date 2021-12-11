قرار من ’طيف سامي’ يخص دائرة الموازنة قبل نهاية السنة المالية

2021/12/11 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة المالية، السبت، استمرار الدوام الرسمي خلال يومي الجمعة والسبت في دائرة الموازنة.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (11 كانون الأول 2021)، فقد قررت "وزارة المالية استمرار الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت في دائرة الموازنة لاستكمال معاملات الوزارات والمحافطات قبل نهاية السنة المالية".

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