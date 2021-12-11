2021/12/11 | 12:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يشعر مدرب الإمارات بيرت فان مارفيك، بالقلق على منصبه رغم التعرض لأثقل هزيمة في مسيرته بالتعثر 0-5 أمام قطر، صاحبة الأرض في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم.

وانهار “الأبيض” في الشوط الأول واستقبل خمسة أهداف، وحاول التعويض في الشوط الثاني لكن النتيجة النهائية لم تتغير، ليودع المسابقة بعد ثالث هزيمة على التوالي أمام منتخب قطر.

وقال فان مارفيك: “لا أشعر بالقلق على منصبي وهذه مباراة كرة القدم، نحن نسير في الاتجاه الصحيح..



يدرك الناس الذين يفهمون في كرة القدم ما حدث في الشوط الأول”.

وأضاف المدرب الهولندي الذي بدا متأثراً بشدة بالهزيمة الثقيلة، لكنه مع ذلك رد بهدوء على كل أسئلة الصحافيين في إستاد البيت: “استحوذنا على الكرة بشكل كبير، وضغطنا على المنافس وامتلكنا الكرة بشكل جيد، لكننا أهدينا المنافس الأهداف”.

وتابع المدرب الذي قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010: “إذا كان الشوط الأول انتهى 5-0 مع استحواذنا بنسبة تبلغ حوالي 75%، فهذا يعني أننا منحنا المنافس الهدايا، وهذا يحدث لأول مرة في حياتي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فان مارفيك غير قلق على منصبه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فان مارفيك غير قلق على منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).