بعد 10 سنوات على إطلاقه.. الكشف عن

2021/12/11 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية في البرلمان المنحل عباس يابر، اليوم السبت، عن اسباب تعطيل افتتاح مشروع قناة الجيش بعد مرور ما يقارب 10 سنوات على إطلاق إعادة تأهيل المشروع وصرف مبالغ كبيرة عليه.

وقال يابر، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "كل مسؤول يتولى منصب أمين بغداد يركز على مشروع قناة الجيش دون نتيجة ملموسة بسبب المجاملات والفساد وعدم وجود رؤية صحيحة لهذا المشروع".

وأضاف ان "المشروع احيل عام 2011 الى امانة بغداد ولم يتم إنجازه، كما انه في العام 2020 كانت هنالك رؤية لوزارة الموارد المائية بنقل المياه عبر هذه القناة إلى نهر ديالى دون ان يتم تنفيذ الفكرة".

وتابع: "تتحمل الحكومات مسؤولية تلكؤ هذا المشروع كما تتحمل الحكومة الحالية جزءاً من المسؤولية لأنها تدخلت فيه ورفعت جزءا كبيرا في تغيير المناسيب والمجرى في القناة وكذلك كانت هنالك اعمالا للأمانة الحالية في القناة ولكن دون ان تكون هنالك رؤية او مخطط صحيح لإنجاز المشروع".

وطالب عضو لجنة الخدمات النيابية بالبرلمان السابق، الحكومة والبرلمان المقبلين بـ"التركيز هذا المشروع وغيره من المشاريع التي توقفت بسبب فساد الحكومة وعدم التخطيط بصورة صحيحة لإنجاز المشاريع المهمة في البلاد".

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