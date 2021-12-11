2021/12/11 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت شركة "APEX"، وهي واحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران الدولية في العالم، عن تصنيفها السنوي لأفضل شركات الطيران في العالم من حيث السلامة والاستدامة والخدمة، بعد استطلاع الركاب.ووفقا لـ "APEX"، (لتقييم شركات الطيران)، يتم تحديد الجوائز بعد عام من جمع استطلاعات الرأي من الركاب لتقييم تجربة الطيران على عدة رحلات في كل درجة، بما في ذلك الدرجة الاقتصادية والتجارية والأولى ، حيث يتم دمج هذا التقييم مع تقرير الخبراء الذين يقومون بتدقيق منتج كل شركة نقل وتقييمه بشكل مناسب .ومن بين التقييمات الخدمة التي يتلقاها العملاء، مثل المقاعد في المقصورة والوجبات، ومن ثم تحدد النتيجة لاختيار أي من شركات الطيران المؤهلة للحصول على جائزة "المستوى العالمي".ومن بين شركات الطيران السبع، هناك ثلاث شركات طيران من الشرق الأوسط، واثنتان من آسيا، واثنتان من أوروبا، مع عدم وجود شركات طيران أمريكية على القائمة.ووفقا لـ"APEX" تم تصنيف أفضل 7 شركات طيران متميزة في خدمة العملاء والسلامة والاستدامة ، هي طيران الإمارات التي احتلت المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم في سكاي تراكس هذا العام ، والخطوط اليابانية ، والخطوط الملكية الهولندية ، والخطوط القطرية ، والخطوط السعودية ، والخطوط السنغافورية ، والخطوط التركية ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث منها في دول عربية.. تقرير يكشف أفضل 7 شركات طيران في العالم من حيث خدمة العملاء والسلامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث منها في دول عربية.. تقرير يكشف أفضل 7 شركات طيران في العالم من حيث خدمة العملاء والسلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).