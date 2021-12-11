وزير الدفاع التركي يعلن عن مقتل 20 مسلحا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/12/11 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن مقتل 20 مسلحا من تنظيم "بي كا كا" / حزب العمال الكردستاني / شمال العراق.وذكر أكار في كلمة له بالبرلمان التركي أن الجيش التركي شن عملية عسكرية برية وجوية على أوكار الإرهابيين شمال العراق بالتعاون مع الاستخبارات التركية تم خلالها قتل 20 إرهابيا بينهم منفذي الهجوم الإرهابي على الجنود الأتراك في منطقة "مخلب الصاعقة".وكان وزير الدفاع التركي قد اعلن في وقت سابق عن مقتل 33 ألف مسلح شمالي سوريا والعراق منذ 24 تموز 2015 وألفين و619 مسلحا منذ بداية العام الجاري ./انتهى

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