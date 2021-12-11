بكين ترد على قمة بايدن ضد الانظمة الاستبدادية: الديموقراطية الأميركية “سلاح دمار شامل”

2021/12/11 | 12:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – وصفت بكين السبت الديموقراطية الأميركية بأنها “سلاح دمار شامل”، بعد القمة حول الديموقراطية التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول التي تتشارك القيَم نفسها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على الإنترنت إن “+الديموقراطية+ أصبحت منذ فترة طويلة +سلاح […]

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